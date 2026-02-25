İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8759
  • EURO
    51,7639
  • ALTIN
    7334.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alanyaspor'dan hakem tepkisi! ''Adaletli olmaya davet ediyoruz''
Spor

Alanyaspor'dan hakem tepkisi! ''Adaletli olmaya davet ediyoruz''

Alanyaspor, son haftalarda aleyhlerine verilen hakem kararlarının maç sonuçlarını doğrudan etkilediğini belirterek MHK'yi adil yönetim için göreve çağırdı.

HABER MERKEZİ25 Şubat 2026 Çarşamba 18:00 - Güncelleme:
Alanyaspor'dan hakem tepkisi! ''Adaletli olmaya davet ediyoruz''
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, hakemler konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Akdeniz ekibi, açıklamasında, "Takımımızın aleyhine son haftalarda yapılan fahiş hakem hataları maalesef maçlarımızın sonuçlarını doğrudan etkilemiştir. Üst üste maçlarımızda aleyhimize yapılan bu hakem hataları ve bunların devam etmesi ilerde telafi edilmesi güç hasarlara yol açabilir. Merkez Hakem Kurulunu ve hakemlerimizi büyük - küçük takım ayrımı yapmadan, bir kez daha adaletli olmaya davet ediyoruz. Kalan haftalarda haksızlıkların olmadığı, her takıma eşit davranılan, adaletin hakim olduğu bir Süper Lig olmasını canı gönülden istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Alanyaspor'un açıklamasının tam metni şu şekilde:

"Takımımızın aleyhine son haftalarda yapılan fahiş hakem hataları maalesef maçlarımızın sonuçlarını doğrudan etkilemiştir.

Beşiktaş ile deplasmanda oynadığımız maçın hakemi Oğuzhan Çakır, geçtiğimiz hafta oynadığımız RAMS Başakşehir maçının hakemi Kadir Sağlam ile VAR hakemleri Ümit Öztürk ve Adnan Deniz Kayatepe, verdikleri ve vermedikleri kararlarla kaybettiğimiz puanlara direkt etkileri olmuştur.

Beşiktaş maçında VAR'ın müdahale etmemesi gereken bir pozisyonda aleyhimize verilen çok kolay bir penaltı kararı, attığımız 3'üncü golün faul olmamasına rağmen verilmemesi, oyuncularımızın yüzlerine atılan dirseklere sarı kart dahi gösterilmemesi, futbolcumuza gol olabilecek bir noktada yapılan sert faulün verilmeyerek avantaj uygulatılması, maçın sonucunu maalesef olumsuz olarak etkilemiştir.

Son oynanan RAMS Başakşehir maçında ise herkesin komik olarak nitelendirdiği skandal bir penaltının aleyhimize verilmesi, attığımız golün 'el var' gerekçesiyle iptal edilmesi, aynı pozisyonda rakibin elle oynadığı ve penaltı kararının verilmesi gereken bir pozisyona 'devam' denilmesi maçın sonucuna direkt etki etmiştir.

Üst üste maçlarımızda aleyhimize yapılan bu hakem hataları ve bunların devam etmesi ilerde telafi edilmesi güç hasarlara yol açabilir. Merkez Hakem Kurulunu ve hakemlerimizi büyük - küçük takım ayrımı yapmadan, bir kez daha adaletli olmaya davet ediyoruz.

Kalan haftalarda haksızlıkların olmadığı, her takıma eşit davranılan, adaletin hakim olduğu bir Süper Lig olmasını canı gönülden istiyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.