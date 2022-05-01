Alanyaspor'dan hızlı geri dönüş

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Oğuz Aydın'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Borja arka direğe doğru ortaladı. Borja'nın ortasında Candeias'ın şutunu kaleci Abdulsamed kornere çıkardı.

13. dakikada Berat Yaman'ın Alanyaspor savunması arkasına attığı uzun pasta Tetteh meşin yuvarlağı aldı. Tetteh kaleyi gördüğü ilk açıdan çektiği şutunu kaleci Yusuf güçlükle kornere çeldi.

18. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşun ardından sağ köşeye giden topu Emre Akbaba ceza sahası içine gönderdi. Burada Mılunovic'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

23. dakikada Kenan Özer, atağa çıkan Efkan Bekiroğlu'nun bileğine basarak yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

31. dakikada kontra atağa çıkan Yeni Malatyaspor'da Dicko kendi yarı sahasında kaleci Yusuf'un önde olduğunu görerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

59. dakikada sağ kanattan Candeias'ın savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Eduardo'nun çaprazdan vuruşunu kaleci Abdülsamed kornere çeldi.

65. dakikada sol kanatta topla buluşan Tayfur Bingöl, ceza sahası içine doğru ilerledi. Altıpasın biraz önünde bekleyen Candeias, Tayfur'un pasıyla topu filelerle buluşturdu. 1-1

66. dakikada Alanyaspor'da Tayfur sol kanatta buluştuğu topu ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte Tayfur'un pasıyla buluşan Oğuz Aydın'n kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

71. dakikada ceza sahası dışında Emre Akbaba'nın pasıyla kaleyi yoklayan Candeias'ın şutu az farkla auta çıktı.

90+1. dakikada Alanyaspor'da Eduardo rakip savunmanın arkasında topla buluştu. Kısmen kaleci ile karşı karşıya kalan Eduardo'nun vuruşu üstten dışarı çıktı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Turgut Doman, Selahattin Altay, Hakan Karabalcık,

Aytemiz Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Juanfran, Furkan Bayır, Milunovic, Borja, Novais (Dk. 84 Fer), Efkan Bekiroğlu (Dk. 58 Tayfur Bingöl), Emre Akbaba, Candeias, Oğuz Aydın (Dk. 75 Umut Güneş), Eduardo

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Kenan Özer, Barış Başdaş, Awuku, Berat Yaman, Yiğit Ulaş, Dicko, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 69 Atakan Müjde), Jospin, Mert Miraç Altıntaş (Dk. 75 Haqi Osman), Tetteh (Dk. 81 Umut Taniş)

Goller: Dk. 31 Dicko (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 65 Candeias, Dk. 66 Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 23 Kenan Özer (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 45 Rahman Buğra Çağıran (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 72 Oğuz Aydın, Dk. 77 Novais (Aytemiz Alanyaspor)