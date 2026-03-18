18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
  • Alanyaspor'dan Kocaeli karşısında 5 gollü şov!
Spor

Alanyaspor'dan Kocaeli karşısında 5 gollü şov!

Alanyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 5-0 mağlup ederek 4 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

HABER MERKEZİ18 Mart 2026 Çarşamba 18:09
Alanyaspor'dan Kocaeli karşısında 5 gollü şov!
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor, evinde Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Alanyaspor, 5-0'lık flaş bir skorla kazanmayı başardı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Florent Hadergjonaj, 31. dakikada Ui-Jo Hwang, 63. dakikada Nuno Lima, 81. dakikada İbrahim Kaya ve 88. dakikada Nicolas Janvier kaydetti.

Alanyaspor, bu galibiyetle birlikte ligde 4 hafta sonra kazandı. Kocaelispor, ligde üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, 31 puana yükseldi. Kocaelispor, 33 puanda kaldı.

