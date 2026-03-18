Alanyaspor'dan Kocaeli karşısında 5 gollü şov!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor, evinde Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Alanyaspor, 5-0'lık flaş bir skorla kazanmayı başardı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Florent Hadergjonaj, 31. dakikada Ui-Jo Hwang, 63. dakikada Nuno Lima, 81. dakikada İbrahim Kaya ve 88. dakikada Nicolas Janvier kaydetti.
Alanyaspor, bu galibiyetle birlikte ligde 4 hafta sonra kazandı. Kocaelispor, ligde üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Bu sonucun ardından Alanyaspor, 31 puana yükseldi. Kocaelispor, 33 puanda kaldı.