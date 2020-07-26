Alanyaspor'dan Konya'da tarihi dönüş!

26 Temmuz 2020 Pazar 00:19 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 00:20

Alanyaspor deplasmanda Konyaspor karşısında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Süper Lig'de kümede kalmayı bir hafta önce garantileyen Konyaspor, hafta içi Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynayacağı maçtan dolayı "rotasyonlu" bir kadro ile sahaya çıkan Alanyaspor ile karşılaştı.

CİSSE 34 MAÇTA 26 GOL ATTI



Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 62. dakikada Junior Fernandes, 80. dakikada Bakasetas ve 87. dakikada Efecan Karaca'dan geldi. Konyaspor'un gollerini ise 19. dakikada Alper Uludağ ve 28. dakikada Marin Anicic kaydetti.

Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Cisse, sezonu 34 maçta (tüm kulvarlar) 26 gollük performansla tamamladı.