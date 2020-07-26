İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2020 Pazar / 5 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8493
  • EURO
    7,9944
  • ALTIN
    418.837
  • BIST100
    119202
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alanyaspor'dan Konya'da tarihi dönüş!
Spor

Alanyaspor'dan Konya'da tarihi dönüş!

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor son haftada Konyaspor'u 3-2 yenerek ligi 57 puanla Galatasaray'ın önünde 5. tamamladı.

26 Temmuz 2020 Pazar 00:19 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 00:20
ABONE OL

Alanyaspor deplasmanda Konyaspor karşısında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Süper Lig'de kümede kalmayı bir hafta önce garantileyen Konyaspor, hafta içi Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynayacağı maçtan dolayı "rotasyonlu" bir kadro ile sahaya çıkan Alanyaspor ile karşılaştı.

CİSSE 34 MAÇTA 26 GOL ATTI

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 62. dakikada Junior Fernandes, 80. dakikada Bakasetas ve 87. dakikada Efecan Karaca'dan geldi. Konyaspor'un gollerini ise 19. dakikada Alper Uludağ ve 28. dakikada Marin Anicic kaydetti.

Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Cisse, sezonu 34 maçta (tüm kulvarlar) 26 gollük performansla tamamladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.