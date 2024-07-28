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Spor

Alanyaspor'dan kötü prova!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile 1. Lig ekibi Pendikspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Pendikspor, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

AA28 Temmuz 2024 Pazar 22:52 - Güncelleme:
Alanyaspor'dan kötü prova!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor'a 4-1 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Corendon Alanyaspor tesis sahasında Pendikspor'la hazırlık maçında karşılaştı.

Müsabakaya hızlı başlayan Pendikspor, karşılaşmanın ilk yarısını Gökcan Kaya ve Emeka Eze'nin bulduğu gollerle 3-0 önde kapattı.

Her iki takımın karşılıklı ataklarıyla geçen maçın ikinci yarısı, Pendikspor'da Bekir Karadeniz, Corendon Alanyaspor'da ise Furkan Bayır'ın birer golüyle 4-1 sona erdi.

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