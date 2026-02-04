Alanyaspor'dan kupada 4 gollü zafer

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Boluspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Alanyaspor 4-0'lık skorla kazandı.
Alanyaspor, 47. dakikada Ianis Hagi'nin golüyle öne geçti.
Boluspor, 56. dakikada Erdem Dikbasan'ın kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.
Alanyaspor, 58. dakikada Hagi'nin ikinci golüyle farkı artırdı. Steve Mounie, 60 ve 68. dakikalardaki golleriyle skoru belirledi.
Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, puanını 7'ye çıkardı. Boluspor ise 1 puanda kaldı.
Alanyaspor, kupadaki son maçında Galatasaray'ı ağırlayacak. Boluspor ise İstanbulspor deplasmanına gidecek.