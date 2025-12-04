İSTANBUL 17°C / 9°C
Spor

Alanyaspor'dan kupada 5 gollü galibiyet

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda konuk olduğu 1. Lig ekibi Çorum FK'yı 5-0 mağlup ederek grup aşamasına yükseldi.

4 Aralık 2025 Perşembe 23:14
Alanyaspor'dan kupada 5 gollü galibiyet
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Alanyaspor, deplasmanda 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'yi 5-0 mağlup etti ve adını grup aşamasına yazdırdı.

Karşılaşmada Alanyaspor'un gollerini 3. dakikada Uchenna Ogundu ile 10, 33, 38 ve 85. dakikalarda Steve Mounie kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Ara pasında savunmanın arkasına sarkan Ogundu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.

10. dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Mounie, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 0-2.

33. dakikada Baran Moğultay'ın sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahasında Mounie kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 0-3.

38. dakikada İbrahim Kaya'nın sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahasında Mounie kafa vuruşuyla topu filelere attı: 0-4.

85. dakikada Güven Yalçın'ın sağdan yaptığı ortada, kale sahasında Mounie uygun durumda buluştuğu topu ağlara gönderdi: 0-5.

Müsabakayı 5-0 kazanan Alanyaspor, kupada gruplarda mücadele etme hakkı elde etti.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Burak Demirkıran, Harun Reşit Güngör, Haydar Avcı

Arca Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç (Dk. 82 Mehmet Emin Sapancı), Atakan Can (Dk. 59 Berat Vural), Muhammet Emin Zorlu, Cemali Sertel, Taha İbrahim Rençber, Semih Akyıldız, Yusuf Güzel, Çınar Neşe (Dk. 59 Poyraz Başcan), Yiğit Kaya, Emir Alp Özçelik (Dk. 77 Yiğit Kaplan), Çınar Temir (Dk. 59 Doruk Üzüm)

Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Lima (Dk. 46 Semih Doğanay), Fatih Aksoy (Dk. 46 Batuhan Yavuz), Ümit Akdağ (Dk. 30 Yusuf Can Karademir), Makouta (Dk. 46 Hüseyin Şen), Efecan Karaca, İbrahim Kaya, Baran Moğultay, Mounie, Güven Yalçın, Ogundu (Dk. 69 Maestro)

Goller: Dk. 3 Ogundu, Dk. 10, 33, 38 ve 85 Mounie (Corendon Alanyaspor)

