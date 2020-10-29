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Spor

Alanyaspor'dan taktik çalışması

Süper Lig'de 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

AA29 Ekim 2020 Perşembe 20:01 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 20:01
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Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe ile 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapmanın ardından, tam saha taktik ve yan top çalışmasıyla tamamlandı.

Aytemiz Alanyaspor, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Öte yandan antrenman öncesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla teknik ekip ve futbolcular tarafından Türk bayrağı açıldı.

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