Alanyaspor'dan tarihi performans

AA 27 Ocak 2021 Çarşamba 11:01 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 11:01

Süper Lig'e 2016-2017 sezonunda "merhaba" diyen ve ligde beşinci sezonunu geçiren Akdeniz ekibi, ilk yarılar itibarıyla en iyi performansını bu sezon sergiledi.

Sezona teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde başlayan Aytemiz Alanyaspor, ilk devrede 10 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.



Rakip fileleri 34 kez havalandıran turuncu-yeşilli ekip, kalesinde ise 20 gol gördü.

Alanyaspor, ligin ilk yarısında Galatasaray'dan sonra en az gol yiyen ikinci takım oldu.

İç sahada 10 maçta 23 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda ise 10 müsabakada 11 puana ulaştı.

İLK YARI PERFORMANSLARI

Alanyaspor, 2016-2017 sezonunda ilk yarı sonunda 18 puanla 14'üncü sırada yer aldı.



Bir sonraki sezonun ilk devresinde yine 18 puan toplayan turuncu-yeşilli ekip, 13'üncü sırada kendisine yer buldu.



Akdeniz ekibi, 2018-2019 sezonunun ilk yarısını da 18 puanla 14'üncü sırada tamamladı.

Turuncu-yeşilliler, geçen sezonun ilk yarısını ise 29 puanla 6'ncı sırada bitirdi.

ZİRVE YARIŞINI 10 HAFTA ÖNDE GÖTÜRDÜ

Aytemiz Alanyaspor, ligin dördüncü haftası sonunda üç galibiyet ve bir beraberlikle liderlik koltuğuna oturdu.

Ligin yedinci haftasında zirveyi Fenerbahçe'ye kaptıran turuncu-yeşilli ekip, sekizinci haftada tekrar liderliğe yükseldi.

Ligin 15. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne deplasmanda 3-1 yenilerek üçüncü sıraya gerileyen Alanyaspor, daha sonra çıktığı 5 maçta 7 puan alabildi.

Turuncu-yeşilliler, bu sezon geride kalan 21 haftanın 10'unda ligin zirvesinde yer aldı.