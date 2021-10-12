Alanyasporlu Famara Diedhiou'dan hat-trick

12 Ekim 2021 Salı 23:38 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 23:38

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor 'un golcü oyuncusu Famara Diedhiou'dan milli maçta şov... 29 yaşındaki forvet, 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında H Grubu'nda ülkesi Senegal'in, Namibya'ya konuk olduğu karşılaşmaya damga vurdu.



22. dakikada Senegal, Diedhiou ile 1-0 öne geçerken, 27'de Peter Shalulile, Namibya'ya beraberliği getirdi. Ancak ikinci yarıda Diedhiou yıldızlaştı. Önce 51'de sahneye çıkıp ülkesini bir kez daha öne geçirdi, ardından 84'te attığı golle skoru belirledi: 1-3.

Alanyasporlu Diedhiou'nun hat-trickiyle sahadan galip ayrılan Senegal grupta 4'te 4 yaparak 12 puana yükseldi. Namibya ise 4 puanda kaldı.