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Spor

Alanyasporlu Famara Diedhiou'dan hat-trick

Alanyaspor'un golcüsü Famara Diedhiou, Senegal formasıyla yıldızlaştı. Tecrübeli forvet, Namibya karşısında yaptığı hat-trickle Senegal'e 3 puanı getirdi.

12 Ekim 2021 Salı 23:38 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 23:38
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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor 'un golcü oyuncusu Famara Diedhiou'dan milli maçta şov... 29 yaşındaki forvet, 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında H Grubu'nda ülkesi Senegal'in, Namibya'ya konuk olduğu karşılaşmaya damga vurdu.

22. dakikada Senegal, Diedhiou ile 1-0 öne geçerken, 27'de Peter Shalulile, Namibya'ya beraberliği getirdi. Ancak ikinci yarıda Diedhiou yıldızlaştı. Önce 51'de sahneye çıkıp ülkesini bir kez daha öne geçirdi, ardından 84'te attığı golle skoru belirledi: 1-3.

Alanyasporlu Diedhiou'nun hat-trickiyle sahadan galip ayrılan Senegal grupta 4'te 4 yaparak 12 puana yükseldi. Namibya ise 4 puanda kaldı.

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