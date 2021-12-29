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  • Alanyaspor'un eski sol beki François Moubandje Göztepe yolunda
Spor

Alanyaspor'un eski sol beki François Moubandje Göztepe yolunda

Alanyaspor'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen sol bek François Moubandje, Göztepe ile transfer görüşmesi yapıyor.

DHA29 Aralık 2021 Çarşamba 12:59 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 12:59
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Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 15 puanla düşme potasında tamamlayan Göztepe'de transfer harekatı başladı. Sarı-kırmızılılar geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak oynayan, bu sezon ise Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımında forma giyen sol bek François Moubandje'yi kadrosuna dahil edebilmek için harekete geçti. Yönetimin Kamerun asıllı İsviçreli futbolcuyla görüşmelere başladığı ve oyuncuyu Noel tatili sonrası İzmir'e davet ettiği bildirildi. Göztepe'nin Moubandje'ye 6 aylık sözleşme teklif ettiği ancak 31 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık kontrat istediği vurgulandı.

Tarafların İzmir'de yapılacak görüşmelerin ardından transferi resmileştirmesi bekleniyor. Kariyerine İsviçre'nin Meyrin takımında başlayan Moubandje, Servette, Toulouse, Dinamo Zagreb ve Aytemiz Alanyaspor'da top koşturdu. Süper Lig'de geçen sezon Alanyaspor formasıyla 35 maça çıkan deneyimli oyuncu, 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

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