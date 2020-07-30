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Spor

Alanyaspor'un İngiliz stoperi Steven Saulker Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe, Alanyaspor'da forma giyen 28 yaşındaki İngiliz stoper Steven Caulker için transfer harekatı başlattı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 20:29 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 20:46
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Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un isteği üzerine Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen 28 yaşındaki İngiliz stoper Steven Caulker için girişimlere başladı.

TRT Spor'un haberine göre, Yeni sezona iddialı bir kadroyla başlamak isteyen sarı-lacivertliler transferde hareketli günler geçiriyor.

Teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'de stoper hattı için çalışmalar sürüyor.

37 MAÇA ÇIKTI

Erol Bulut'un Akdeniz ekibinden öğrencisi İngiliz savunmacı Steven Caulker için genç teknik adamın isteği üzerine girişimlere başlandı.

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 maça çıkan Caulker, 1 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Steven Caulker'ın turuncu-lacivertlilerle sözleşmesi 2021'de sona eriyor. 

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