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Spor

Alanyaspor'un istikrar abidesi Marafona

Süper Lig'de geri kalan sezonu 5. sırada tamamlayan Alanyaspor'un en istikrarlı futbolcusu Jose Marafona oldu.

AA06 Ağustos 2020 Perşembe 11:25 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 11:25
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Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu 5. sırada bitiren Aytemiz Alanyaspor'da en istikrarlı futbolcu Jose Marafona olurken, Papiss Cisse attığı gollerle, Fabrice N'Sakala ise gördüğü kartlarla dikkati çekti.

Turuncu-yeşilli takımda tamamlanan sezonda 25 oyuncu süre şansı buldu. Söz konusu futbolcular arasında en fazla süreyi ise Portekizli file bekçisi Marafona aldı. Sezon boyunca bir maç eksikle 33 karşılaşmaya çıkan Marafona, 2 bin 970 dakika sahada kaldı.

Süper Lig'de sezonda en çok süre alan 15 futbolcu arasında da 6. sırada yer alan Marafona'yı, forvet oyuncusu Anastasios Bakasetas takip etti. Yunan futbolcu, Alanyaspor formasıyla 34 karşılaşmada 2 bin 834 dakika forma giydi.

Senegalli golcü Papiss Cisse ise 32 karşılaşmada 2 bin 738 dakika süre bulurken, Efecan Karaca 33 maçta 2 bin 578 dakika oynadı.

CİSSE EN GOLCÜSÜ 

Aytemiz Alanyaspor'da Cisse, sezonun en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti.

Alanyaspor formasıyla rakip fileleri 22 kez havalandırmayı başaran Cisse, gol krallığında da ikinci sırada yer aldı.

Turuncu-yeşillilerde, Bakasetas ise attığı 10 golle takımının en golcü ikinci oyuncusu oldu.

Junior Fernandes de sezonu 9 golle tamamladı.

N'SAKALA TAKIMININ "EN HIRÇINI"

Turuncu-yeşillilerde, sezon boyunca toplam 69 sarı ve 3 kırmızı kart görülürken, sezonun "en hırçın" oyuncusu olarak Fabrice N'Sakala dikkati çekti.

N'Sakala, 29 maçta 5 sarı ve 2 kez kırmızı kart gördü.

Ceyhun Gülselam 2019-2020 sezonunda 12 defa sarı kartla cezalandırıldı.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Aytemiz Alanyaspor futbolcuları ve performansları şöyle:

Futbolcu Maç Dakika Gol Kırmızı kart Sarı kart
Jose Marafona 33 2970 0 0 1
Anastasios Bakasetas 34 283410 0 4
Papiss Cisse 32 273822 0 5
Efecan Karaca 33 2578 2 0 3
Fabrice N'Sakala 29 2572 0 2 5
Steven Caulker 29 2530 1 0 3
Ceyhun Gülselam 31 2132 3 012
Manolis Siopis 27 2130 0 0 6
Welinton 23 2037 2 0 9
Junior Fernandes 301869 9 1 2
Georgios Tzavellas 181490 1 0 3
Salih Uçan 261298 1 0 3
Onur Bulut 231234 3 0 2
Juanfran Moreno 131070 0 0 2
Djalma Campos 221039 4 0 1
Baiano 11 889 0 0 4
Yacine Bammou 18 622 2 0 1
Musa Çağıran 17 506 0 0 0
Kaan Kanak 5 450 0 0 2
Emircan Altıntaş 8 227 0 0 1
Mustafa Pektemek 12 204 1 0 0
Cenk Gönen 1 90 0 0 0
Lokman Gör 1 90 0 0 0
Umut Güneş 3 10 0 0 0
Tayfur Güngör 1 4 0 0 0

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