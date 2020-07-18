Alanyaspor'un yeni formasında ''Mehmetçik Vakfı'' sürprizi!

IHA 18 Temmuz 2020 Cumartesi 15:34 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 15:34

Alanyaspor, yeni sezonda giyeceği formaları hazırlanan video ile tanıttı. Kulüpten yapılan açıklamada, kamuflaj olan formanın satışından elde edilecek gelirin yüzde 10’unun Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağı açıklandı.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü yeni sezonda giyeceği formaları, kulübün tüm sosyal medya hesaplarından yayınlanan video ile tanıttı. Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon formalarımız hazır! Kamuflaj formamız Denizlispor maçıyla sahada olacak. Beyaz ve çubuklu formalarımızla birlikte çok yakında Alanyaspor Store’de satışta. Kamuflaj formalarımızın satışından elde edilecek kazancın yüzde 10’u Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacaktır" ifadeleri kullandı.