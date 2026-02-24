İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8814
  • EURO
    51,6905
  • ALTIN
    7252.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alara Atmaca'dan Avrupa Gençler Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya
Spor

Alara Atmaca'dan Avrupa Gençler Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya

Alara Atmaca, Avrupa Gençler Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti. Bu derece, Türkiye'nin genç kadınlar flöre kategorisindeki ilk Avrupa derecesi oldu.

AA24 Şubat 2026 Salı 23:50 - Güncelleme:
Alara Atmaca'dan Avrupa Gençler Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya
ABONE OL

Milli eskrimci Alara Atmaca, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda bronz madalya aldı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Alara Atmaca, başkent Tiflis'teki organizasyonda yarı finalde Greta Collini ile mücadele etti.

İtalyan rakibine yarı finalde yenilen milli eskrimci, gençlerde Avrupa üçüncüsü oldu.

Bu sonuç, Türkiye'nin genç kadınlar flöre kategorisindeki ilk Avrupa derecesi olarak kayıtlara geçti.

Alara Atmaca, Gürcistan'da geçen hafta yıldızlar flörede Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

  • eskrim
  • bronz madalya
  • alara atmaca

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Bebeğin darp edildiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.