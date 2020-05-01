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Spor

Alaşehir Stadı için yenileme ihalesi

Koronavirüs salgını yüzünden daha önce yapılamayan Manisa Alaşehir Şehir Stadyumu'nun yenileme ihalesi gerçekleşti.

DHA01 Mayıs 2020 Cuma 13:47 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 13:47
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Stadın çevre düzenlemesi, soyunma odalarının yenilenmesi, saha çimlerinin yenilenmesi ve 480 kişilik ilave tribün yapılmasıyla ilgili ihale sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında 3 milyon 12 bin 108 TL bedelle ihaleyi alan firma işi 170 günde tamamlayacak. 

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "İlçemizin spor etkinliklerinin yapıldığı stadyumumuzun bakıma ihtiyacı vardı. Bakımının yapılabilmesi için bize düşen resmi girişimlerimizi tamamlayarak, ilgili kurumlara bildirmiştik. Salgın nedeniyle ertelenen ihale tamamlandı. İş bittiğinde ilçemize yakışan bir spor tesisini halkımızın kullanımına sunacağız" dedi.

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