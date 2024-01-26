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Spor

Alassane Ndao, Konyaspor'a imzayı attı!

Konyaspor, İstanbulspor'da forma giyen Alassane Ndao ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA26 Ocak 2024 Cuma 23:18 - Güncelleme:
Alassane Ndao, Konyaspor'a imzayı attı!
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Konyaspor takımı güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak İstanbulspor'dan Valon Ethemi'yi zorunlu satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralayan Konyaspor, İstanbulspor'da forma giyen Senegalli 27 yaşındaki Alassane Ndao ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Başkan Yardımcısı Halil İbrahim İncer de hazır bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Alassane Ndao'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon İstanbulspor'da 22 resmi maça çıkan Alassane Ndao, Konyaspor'da 18 numaralı formayı giyecek.

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