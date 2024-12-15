Alaves ile Bilbao yenişemedi

La Liga'nın 18. haftasında Deportivo Alaves ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanan mücadelede Alaves ile Bilbao 1-1 berabere kaldı.

10. dakikada öne geçen Athletic Bilbao'nun golünü Unai Gomez atarken skora eşitleyen gol 67. dakikada Joan Jordan Moreno'dan geldi.

ALAVES'IN BILBAO KABUSU SÜRÜYOR

Athletic Bilbao ile aralarında oynadıkları son yedi mücadelede galip gelemeyen Deportivo Alaves'in bu serisi 8 maça yükseldi.

Bu skorla birlikte Athletic Bilbao 4. sıradaki yerini korurken puanını 33'e yükseltti.

Deportivo Alaves ise 16 puanla 16. sırada bulunuyor.

Athletic Bilbao, gelecek hafta Osasuna'ya konuk olacak. Düşme potasına yakın bir konumda bulunan Alaves ise ligin sonuncusu Valencia'ya gidecek.