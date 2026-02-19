İspanya La Liga'nın 24. haftasında Alaves deplasmanına çıkan Sevilla, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ancak maçın asıl gündemi skordan çok, Sevilla'nın baş antrenörü Matias Almeyda'nın yaşadığı olaylı anlar oldu.

Karşılaşma sırasında kırmızı kart gören Almeyda, hakem José Apesteguia ile son derece gergin bir tartışmaya girdi. Olay o kadar büyüdü ki kulüp yetkilileri ve polis güçleri araya girerek Almeyda'yı sahadan uzaklaştırmak zorunda kaldı. Sport.es'in haberine göre bu olayların ardından Almeyda'ya tam 7 maçlık bir men cezası verildi.