İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2026 Perşembe / 3 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7732
  • EURO
    51,7584
  • ALTIN
    7056.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alaves-Sevilla maçında sinirler gerildi! Matias Almeyda'ya 7 maç men cezası verildi
Spor

Alaves-Sevilla maçında sinirler gerildi! Matias Almeyda'ya 7 maç men cezası verildi

La Liga'nın 24. haftasında oynanan Alaves - Sevilla sinirler gerildi. Karşılaşma sırasında kırmızı kart gören Sevilla'nın çalıştırıcısı Matias Almeyda 7 maç men cezası aldı.

HABER MERKEZİ19 Şubat 2026 Perşembe 09:26 - Güncelleme:
Alaves-Sevilla maçında sinirler gerildi! Matias Almeyda'ya 7 maç men cezası verildi
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Alaves deplasmanına çıkan Sevilla, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ancak maçın asıl gündemi skordan çok, Sevilla'nın baş antrenörü Matias Almeyda'nın yaşadığı olaylı anlar oldu.

Karşılaşma sırasında kırmızı kart gören Almeyda, hakem José Apesteguia ile son derece gergin bir tartışmaya girdi. Olay o kadar büyüdü ki kulüp yetkilileri ve polis güçleri araya girerek Almeyda'yı sahadan uzaklaştırmak zorunda kaldı. Sport.es'in haberine göre bu olayların ardından Almeyda'ya tam 7 maçlık bir men cezası verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Ailecek markete dadandılar, 3 aylık vurgun yaptılar: 1,5 milyona yakın soygun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.