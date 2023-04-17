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Spor

Alanyanspor, Galatasaray mesaisini tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Alanyaspor maç hazırlıklarını tamamladı.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 22:32 - Güncelleme:
Alanyanspor, Galatasaray mesaisini tamamladı
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Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan Akdeniz ekibi, taktik oyunla idmanı bitirdi.

Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, yarın Kırbıyık Holding Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Corendon Alanyaspor bu sezon çıktığı 28 resmi maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik, 12 mağlubiyetle 32 puan topladı ve 11. sırada yerini aldı.

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