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Spor

ALBA Berlin'den Avrupa kupaları için yeni karar

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Almanya ekibi ALBA Berlin, gelecek sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

AA7 Mayıs 2025 Çarşamba 18:47 - Güncelleme:
ALBA Berlin'den Avrupa kupaları için yeni karar
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Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamada, son 24 yılda Avrupa Ligi organizasyonuna ait turnuvalarda mücadele eden ALBA Berlin'in, 2025-2026 sezonundan itibaren FIBA çatısı altında düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen ALBA Berlin Kulübü Direktörü Marco Baldi, "Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne dahil olarak heyecan verici yeni bir bölüme başlıyoruz. Avrupa basketbolunun değişen iklimine kayıtsız kalmıyoruz. FIBA liderliğindeki Avrupa müsabakalarının gelecek yıllarda önemli ölçüde büyüyeceğinden eminiz. Bu yüzden Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Üst Yöneticisi (CEO) Patrick Comninos ise "ALBA Berlin'in Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne dahil olması, 10. sezonumuza yaklaşırken organizasyonumuz için önemli bir dönüm noktası. Berlin, uzun vadeli vizyonumuz için önemli bir pazar. ALBA Berlin, zengin geleneğe, saha içi ve dışında birçok başarıya, son teknoloji salona ve enerjik basketbol topluluğuna sahip bir kulüp. Bu nedenle Almanya'nın en başarılı basketbol kulübü ALBA Berlin'i, Basketbol Şampiyonlar Ligi ailesine dahil etmekten büyük gurur duyuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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