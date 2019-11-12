Albayrak&Günay aday olabilecek
GALATASARAY’DA şu anda bir seçim kararı alınmazken, muhtemel bir genel kurulda mevcut Başkan Mustafa Cengiz’in yeniden aday olamayacağı belirtildi.
- Star Spor
Mahkeme kararı gereği Sarı-Kırmızılı kulüpte davacı olarak görülen ve tedbirin durdurulması kararını aldıran Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay aday olma hakkı bulunduğu vurgulanırken, davacı olmayan yöneticilerin idari yönden ibra kararı çıkmadığı için böyle bir hakkı bulunmuyor.
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