Albayrak’dan Herrera atağı
Abdurrahim Albayrak’ın, Portolu bir futbolcu için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti. Albayrak’ın girişimde bulunduğu futbolcunun Hector Herrera olduğu öğrenildi.
- StarSpor
Hafta içinde oynanan Benfica maçı için takımla Portekiz’e giden Abdurrahim Albayrak’ın, burada Portolu bir futbolcu için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti. Albayrak’ın girişimde bulunduğu futbolcunun Hector Herrera olduğu öğrenildi, hatta bu gelişme üzerine 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri Matias Bunge de bir açıklama yaparak görüşmeyi doğruladı.
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