Spor

Albert Riera için Spartak Moskova'ya ret!

Spartak Moskova yetkilileri, Celje Teknik Direktörü Albert Riera için geçen hafta Sloven ekibinin yöneticileriyle görüştü. Celje, Riera'nın Spartak Moskova'ya gitmesine izin vermedi.

HABER MERKEZİ25 Kasım 2025 Salı 17:45 - Güncelleme:
Albert Riera için Spartak Moskova'ya ret!
Celje, teknik direktörü Albert Riera için Spartak Moskova'dan gelen ilgiyi kabul etmedi.

Rus basınında yer alan habere göre, Spartak Moskova yöneticileri, geçen hafta Slovenya'ya gitti ve Riera için Celje ile masaya oturdu.

YENİ SÖZLEŞME

Celje ise İspanyol teknik adamı devre arasında bırakmak istemediğini Spartak Moskova'ya iletti. Celje ayrıca, 43 yaşındaki teknik direktöre daha iyi şartlarda yeni bir sözleşme teklif edileceğini Spartak Moskova cephesine bildirdi.

MEVCUT KONTRATI

Albert Riera'nın, Celje ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Celje'de ikinci dönemini geçiren Riera, Sloven ekibinin başında toplamda 101 maçta görev yaptı.

