Albert Riera: Sergio Ramos, Galatasaray'a seviye atlatır

2011-2014 arası Galatasaray forması giyen ve geçtiğimiz sezon teknik direktör olarak Sarı-Kırmızılılar'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Olimpia Lubljana'yı şampiyonluğa taşıyan Albert Riera, Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuğu oldu.

"GALATASARAY YÜZDE YÜZ FAVORİ"



Galatasaray'ın Olimpia Ljubljana karşısında bariz favori olduğuna vurgu yapan Riera "Galatasaray yüzde yüz favori. Galatasaray'ın bir tarihi var, bir kültürü var. Çok iyi oyunculardan oluşan, yüksek bütçeli bir takım. Bütün bunlardan dolayı Galatasaray favori buna hiç şüphe yok. Galatasaray kağıt üstünde favori olmak saha pratiğinde size her zaman sonucu getirmiyor. Geçtiğimiz turda Zalgiris karşısında zorlandılar. Olimpija Ljubjina iyi futbol oynayan bir ekip. Geçen sezon birlikte çalışıyorduk. İyi oynadıklarını düşünüyorum. Ellerinden geleni yapacaklardır ama favori Galatasaray." ifadelerini kullandı.

"ATAK VE ORTA SAHA OYUNCULARININ İYİ KOMBİNE OLDUĞU BİR EKİP'



Olimpia Ljubljana'nın öne çıkan özelliklerinden bahseden Riera "Elbette ki yeni bir teknik direktörleri var. Bazı değişiklikler oldu ama yüzde yüz değişiklikler oldu diyemeyiz. Benim dönemimde oyunu kontrol etmeyi seven dominant bir ekipti. Kazanmaya kanalize olmuş bir takımdı. Özellikle birkaç değişiklik yaptıklarını söyleyebilirim. Kanatları daha efektif kullanıyorlar benim dönemime göre. Olimpia'nın bu birkaç ay içerisinde bizim dönemimize nazaran yüzde yüz değiştiğini söyleyemeyiz. Orta sahada belirleyici oyuncular var. Bu oyuncuların başında da Seslar geliyor. Orta sahası güçlü bir takım." dedi.

"GALATASARAY GEÇEN SEZONA GÖRE DAHA GÜÇLÜ"



Galatasaray'ın geçen sezona göre kadrosunu güçlendirğini belirten İspanyol hoca "Geçen sezona göre daha güçlü Galatasaray. Bireysel oyuncu kalitesine bakılırsa kadronun güçlendiği söylenebilir. Ama önemli olan bu bireysel performansları takım olarak sahaya yansıtmak, burada iş teknik direktöre düşüyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için ihtimalleri var ama adım adım gitmek lazım. Önce eleme turlarını geçmek lazım, sonrasında grup aşaması var. Ligi ise domine edeceklerini düşünüyorum. Makine gibi oynayan bir Galatasaray var." dedi.

"LJUBLJANA'NIN MAÇ TEMPOSU OLARAK DAHA AVANTAJLI GÖZÜKÜYOR"



Sezonu Galatasaray'dan daha erken açan Olimpia Ljubljana'nın bu durumu vanataja çevirebileceğini belirten Riera "Ljubijana'nın maç ritmi olarak avantajı söz konusu. Haziran'da başladılar, çok sayıda hazırlık maçı oynadılar ve iki elem turu daha fazla oynadılar. Bizim dönemimizden bu yana da kazanmaya alışmış bir ekip." dedi.

"RAMOS, GALATASARAY'A SEVİYE ATLATIR"



Galatasaray ile adı anılan dünya yıldızı Sergio Ramos'un transferini değerlendiren eski İspanyol futbolcu "Her şeyden önce üst düzey bir oyuncu. Halen Avrupa'nın en üst düzeyde yarışmacı takımlarında oynayabiliecek bir oyuncu. Bu konuda arzulu olduğunu biliyorum.Fiziksel olarak da Real Madrid günlerinin gerisinde değil. Gerçek bir lider Ramos. Transfer olursa Galatasaray'ı çok ileri taşır. Olursa Galatasaray açısından çok iyi olur. Gerçekten çok iyi bir lider. Muhtemelen önünde opsiyonlar vardır ama eğer olursa Galatasaray'a sınıf atlatır, kalite ve marka değeri olarak. Ben olmaması için bir neden görmüyorum." dedi.