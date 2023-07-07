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Spor

Alcaraz ve Swiatek, Wimbledon'da tur atlayan isimler oldu

Wimbledon'da, tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ile tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek tur atladı.

AA7 Temmuz 2023 Cuma 22:55 - Güncelleme:
Alcaraz ve Swiatek, Wimbledon'da tur atlayan isimler oldu
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ile tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek tur atladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 5. gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Fransız Alexandre Muller'i 6-4, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, Fransız Adrian Mannarino'yu 6-3, 6-3 ve 7-6'lık setlerle, 6 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune, İspanyol Roberto Carballes Baena'yı 6-3, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek üçüncü tur biletini aldı.

5 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas, turnuvayı iki kez kazanan Büyük Britanyalı Andy Murray'yi 7-6, 6-7, 4-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle geçerek tur atlayan taraf oldu.

Tek kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, üçüncü tur mücadelesinde Hırvat Petra Martic'i 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yendi.

2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, geriye düştüğü maçta Fransız Varvara Gracheva'yı 2-6, 7-6 ve 6-2'lik setlerle geçerek adını üçüncü tura yazdırdı.

4 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, İtalyan Elisabetta Cocciaretto'yu 6-4 ve 6-0, Tunuslu Ons Jabeur, Çinli Zhuoxuan Bai'yi 6-1'lik setlerle, 9 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova da Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek yoluna devam etti.

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