28 Ekim 2025 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1447
  Aldığı süreye göre en fazla gol atan isim! Mauro Icardi performansıyla göz dolduruyor
Aldığı süreye göre en fazla gol atan isim! Mauro Icardi performansıyla göz dolduruyor

Galatasaray forması giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi Süper Lig'de aldığı süreye göre en fazla gol katkısı yapan isim oldu. Yıldız oyuncu performansıyla ülkesi Arjantin'de gündem oldu. İşte detaylar...

28 Ekim 2025 Salı 09:07
Aldığı süreye göre en fazla gol atan isim! Mauro Icardi performansıyla göz dolduruyor
Süper Lig'de aldığı süreye göre en fazla gol katkısı yapan Icardi oldu. 439 dakikada 6 gol kaydeden Arjantinli yıldız 73. dakikada bir rakip fileleri sarstı. Gol krallığında ilk sırada bulunan Trabzonsporlu Paul Onuachu 854 dakikada 7 gol atarken, 122 dakikada bir gol kaydetti. İkinci sıradaki Shomurodov ise 870 dakikada 6 gol kaydederken 145 dakikada bir rakip ağları sarstı. Icardi, Avrupa'da ise 4'üncü sırada yer aldı.

Arjantinli yıldızın performansı ülkesinde de övgüyle haberlere taşındı. Olear, "Icardi ateş saçıyor, Galatasaray'a yardımcı oldu" değerlendirmesine bulundu. TYCSports ise "Birkaç dakika buluyor ama hala atıyor" dedi.

