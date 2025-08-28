İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Aldo Serena'dan Kenan Yıldız'a övgü: Kazanma hırsı onu büyük oyuncu yapacak

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Aldo Serena Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

28 Ağustos 2025 Perşembe 16:42
Aldo Serena'dan Kenan Yıldız'a övgü: Kazanma hırsı onu büyük oyuncu yapacak
İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Aldo Serena, Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu. Serena, Kenan'ı büyük bir potansiyel olarak gördüğünü belirtirken, onu ünlü Danimarkalı futbolcu Michael Laudrup ile kıyasladı.

"LAUDRUP'A BENZİYOR, AMA DAHA BİTİRİCİ"

Serena, Kenan Yıldız için şu ifadeleri kullandı:

"Oyun tarzında Laudrup'u hatırlatıyor. Özellikle driplingten sonraki hızlanmaları çok benziyor. Ama Laudrup bazen topu fazla ayağında tutardı. Kenan ise daha direkt, daha çok şut arıyor, bitiriciliği yüksek. Bu açıdan daha 'acımasız' diyebilirim."

Kenan'ın Juventus'un en önemli kozlarından biri olacağını söyleyen Serena, genç oyuncunun kişiliğine de dikkat çekti:

"Saha dışında nazik ve sakin, ama sahada özgüveni ve kazanma hırsı çok yüksek. Bu ateş onu büyük bir oyuncu yapacak."

