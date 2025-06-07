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Spor

Alejandro Garnacho için karar verildi! Yollar ayrılıyor

Alejandro Garnacho, Manchester United'dan ayrılıyor. Premier Lig'de kalma ihtimali güçlü; üç kulüp genç yıldıza talip oldu.

Haber Merkezi7 Haziran 2025 Cumartesi 17:46 - Güncelleme:
Alejandro Garnacho için karar verildi! Yollar ayrılıyor
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Manchester United'ın genç yıldızı Alejandro Garnacho, kulüpten ayrılıyor. Transfer dünyasının güvenilir isimlerinden Fabrizio Romano'nun haberine göre hem oyuncu hem de kulüp cephesi, yolları ayırma konusunda anlaşmaya vardı.

20 yaşındaki Arjantinli futbolcunun yeni adresi henüz netlik kazanmasa da Premier Lig'de kalması güçlü bir ihtimal. Romano'ya göre İngiltere'den üç kulüp Garnacho'yu kadrosuna katmak için şimdiden harekete geçti. Ayrıca Almanya'dan Bayer Leverkusen ve bazı İtalyan kulüpleri de oyuncuya ilgi gösteriyor.

Manchester United altyapısından yetişen Garnacho, son yıllarda gösterdiği performansla hem kulübün hem de Arjantin Milli Takımı'nın önemli yeteneklerinden biri hâline gelmişti. Genç futbolcunun transfer süreci yaz aylarında netleşecek.

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