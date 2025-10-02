İSTANBUL 22°C / 17°C
  Alejandro Garnacho: Manchester United hayatımın kötü bir anı
Spor

Alejandro Garnacho: Manchester United hayatımın kötü bir anı

Premier Lig ekibi Manchester United'dan Chelsea'ye transfer olan Arjantinli yıldız Alejandro Garnacho eski takımındaki günleri için olay açıklamalarda bulundu.

2 Ekim 2025 Perşembe 09:10
Alejandro Garnacho: Manchester United hayatımın kötü bir anı
21 yaşındaki Alejandro Garnacho, Manchester United'dan Chelsea'ye yaptığı olaylı transfer hakkında sessizliğini bozdu.

Arjantinli oyuncu, United'daki dönemini "hayatımın kötü bir anı" olarak nitelendirerek teknik direktör Ruben Amorim ile sürekli gerginlikler yaşadığını söyledi.

Yaklaşık 50 milyon avro bedelle Chelsea'ye transfer olan Garnacho, Enzo Maresca yönetiminde yeniden çıkış arıyor. United altyapısından yetişen oyuncu, kırmızı formayla 144 maçta 26 gol ve 22 asist üretti, Lig Kupası ve FA Kupası şampiyonlukları yaşadı. Ancak taraftarların düşmanca tepkileriyle Old Trafford'a dönüşü oldukça zorlu geçti. Şimdi ise Chelsea'de Şampiyonlar Ligi sahnesinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

