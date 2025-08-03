Alejandro Garnacho'nun gönlü Chelsea'de

Manchester United ile ayrılmanın eşiğinde olan Alejandro Garnacho için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Chelsea gündeme geldi.

DEVİN ÖZEK GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği oyuncu için ilk adımı Fenerbahçe attı. Sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Devin Özek, Arjantinli yıldızın menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Garnacho, Mourinho'nun aradığı kanat oyuncusu tarifine uyuyor.

OYUNCUNUN GÖNLÜ CHELSEA'DE

Ancak Fabrizio Romano'ya göre ibre Chelsea'den yana, Romano'nun elde ettiği bilgilere göre; Londra ekibi, Alejandro Garnacho ile görüşme gerçekleştirdi. Arjantinli yıldız, Chelsea'ye transfer olma konusunda çok istekli. Ancak Londra ekibinin, transferde önceliği Xavi Simmons'a vermesiyle bu transferin yakın zamanda gerçekleşmesi beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ İDDİASI ASILSIZ

İtalyan muhabir, Beşiktaş ve Alejandro Garnacho gündeminin asılsız olduğunu açıkladı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 58 karşılaşmada görev alan Garnacho, 11 gol 10 asistlik katkı sağladı.