Manchester United'da yaz aylarının hareketli yeniden yapılanma süreci devam ederken, Alejandro Garnacho'nun geleceği kulüp gündeminin en kritik başlıklarından biri haline geldi. 21 yaşındaki Arjantinli yıldız, Avrupa'nın birçok kulübünden teklif alsa da tercihini Premier Lig'den yana kullanmak istiyor.

Geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen United'da en çok dikkat çeken oyunculardan biri olan Garnacho'ya, Napoli ve Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler sunuldu. Ancak genç oyuncu bu tekliflere sıcak bakmadı ve İngiltere'de kalmaya kararlı olduğunu kulübe iletti.

Premier Lig'de Garnacho için ciddi bir yarış başlıyor. Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından yeni sezona güçlü girmek isteyen Enzo Maresca'nın talebiyle genç yıldızı transfer listesine ekledi. Londra ekibi, Garnacho'yu Stamford Bridge'deki yeni yapılanmanın kilit isimlerinden biri olarak görüyor.

Öte yandan Aston Villa da sessiz sedasız devreye girdi. Unai Emery'nin planlarında genç ve dinamik kanat oyuncularının özel bir yeri var. Garnacho'nun da bu yapıya uygun olduğu düşünülüyor.

Manchester United, henüz Garnacho için resmi bir karar vermedi. Ancak Chelsea ve Aston Villa'nın ilgisi, oyuncunun geleceğini belirleyecek en önemli unsurlar arasında.