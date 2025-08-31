Alejandro Garnacho'nun yeni adresi belli oldu

Chelsea, Manchester United'dan Alejandro Garnacho'nun transferini tamamladı.

Garnacho, iki Premier Lig kulübünün 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) sabit ücret ve yüzde 10 satış hakkı maddesi içeren bir anlaşmaya varmasının ardından Chelsea ile yedi yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki oyuncu, Liam Delap, Joao Pedro, Jamie Gittens ve Jorrel Hato'nun daha önce imzalanan sözleşmelerinin ardından Chelsea'nin en son transferi olurken, Estevao, Dario Essugo, Mamadou Sarr ve Kendry Paez ise önceden var olan anlaşmaların ardından takıma katıldı.

Garnacho, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony ve Tyrell Malacia ile birlikte, United menajeri Ruben Amorim'in 2025-26 sezonu planlarında yer almadığının bildirilmesinden sonra bir süredir Chelsea ile bağlantılıydı.

Chelsea'nin resmi kulüp web sitesine konuşan Garnacho, transferini tamamlamış olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek şunları söyledi: "Bu büyük kulübe katılmak, ailem ve benim için inanılmaz bir an. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Kulüpler Dünya Kupası'nı izledim ve dünya şampiyonlarına katılmak çok özel bir şey – biz dünyanın en iyi takımıyız! Burada olmak harika ve çok mutluyum."