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Spor

Alejandro Grimaldo adım adım İspanya'ya!

Atletico Madrid, Bayer Leverkusen'de forma giyen Alejandro Grimaldo'yu kadrosuna katmak için transferde anlaşma sağladı.

HABER MERKEZİ24 Haziran 2026 Çarşamba 21:57 - Güncelleme:
Alejandro Grimaldo adım adım İspanya'ya!
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Transferde adı sık sık Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Alejandro Grimaldo'nun geleceği netlik kazandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Bayer Leverkusen ile Atletico Madrid arasında yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlandı. Alman ekibi, bonuslarla birlikte toplam değeri 20 milyon euroyu aşan nihai teklifi kabul etti.

Haberde yer alan detaylara göre Grimaldo'nun önceliği başından itibaren Atletico Madrid oldu.

Tecrübeli futbolcu, diğer seçenekleri değerlendirmek yerine İspanyol temsilcisine transfer olmak istediğini yönetime iletti. Oyuncunun kişisel şartları ise geçtiğimiz hafta taraflar arasında karara bağlandı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Böylece Bayer Leverkusen ve Atlético Madrid arasındaki anlaşmanın tamamlandığı belirtilirken, Grimaldo'nun kısa süre içerisinde yeni kulübüne resmi imzayı atması bekleniyor.

Atletico Madrid'in önümüzdeki günlerde transferi resmi olarak duyurması bekleniyor.

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