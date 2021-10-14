14 Ekim 2021 Perşembe 23:43 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 23:43

Fenerbahçe Beko başantrenörü Aleksandar Djordjevic, Unics Kazan maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Alba Berlin yenilgisinin ardından takımının çok iyi reaksiyon verdiğini ve galibiyete uzandıklarını söyleyen Djordjevic maç sonunda şu açıklamaları yaptı:

"Öncelikle oyuncularımı tebrik ederim. İstisnai bir çaba sarf ettiler. Biz son iki maçta 60-70 dakika iyi maç oynadık. Bu tabi ki 80 dakika olmalıydı. Berlin'de kaybettikten sonra harika bir reaksiyon oldu. İleriye gidiyoruz. Bir sonraki maç hayatımızdaki en önemli maç"