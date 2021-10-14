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Spor

Aleksandar Djordjevic: Bir sonraki maç hayatımızdaki en önemli maç

THY EuroLeague'in 4. haftasında Unics Kazan'ı 80-41 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Aleksandar Djordjevic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

14 Ekim 2021 Perşembe 23:43 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 23:43
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Fenerbahçe Beko başantrenörü Aleksandar Djordjevic, Unics Kazan maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Alba Berlin yenilgisinin ardından takımının çok iyi reaksiyon verdiğini ve galibiyete uzandıklarını söyleyen Djordjevic maç sonunda şu açıklamaları yaptı:

"Öncelikle oyuncularımı tebrik ederim. İstisnai bir çaba sarf ettiler. Biz son iki maçta 60-70 dakika iyi maç oynadık. Bu tabi ki 80 dakika olmalıydı. Berlin'de kaybettikten sonra harika bir reaksiyon oldu. İleriye gidiyoruz. Bir sonraki maç hayatımızdaki en önemli maç"

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