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Spor

Aleksandar Djordjevic: Oyuncular inanılmaz motivasyonluydu

THY Euroleague'in 16. hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Bitci Baskonia'yı 75-53 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 23:38 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 23:38
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında İspanya ekibi Bitci Baskonia'yı 75-53 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, özellikle savunmada çok iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sırp başantrenör, "Çok önemli bir savunma eforunun onaylandığı bir maç oldu. Takım savunması anlamında çok iyiydik. Bizim en önemli güçlerimizden birisi savunma. Oyuncular inanılmaz motivasyonluydu. De Colo ve Vesely inanılmazdı. Bu galibiyet, enerji ve geri dönüş için anahtar olacak." ifadelerini kullandı.

Bitci Baskonia Başantrenörü Neven Spahija ise istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını aktardı.

Fenerbahçe Beko'nun çok iyi performans sergilediğini kaydeden Hırvat çalıştırıcı, "Hatalarımızdan ders çıkarmak ve geri dönmek zorundayız. Hücumda iyi şeyler yapamadık. Top kayıpları hakkında konuşmaktan yoruldum. Çok oyuncumuz top kaybı yaptı. Kötü oynadık. Fenerbahçe'yi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

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