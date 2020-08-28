Aleksandar Kolarov, Inter'e transfer oluyor

28 Ağustos 2020 Cuma 00:17 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 00:17

Önümüzdeki sezon şampiyon olabilmek için şartları zorlayacağı bilinen Inter'de Roma'nın Sırp savunmacısı Kolarov için pazarlıkların başladığı belirtildi.

Corriere dello Sport'un haberine göre 2021 yılında sözleşmesi bitecek olan Kolarov için teknik direktör Antonio Conte'nin büyük bir isteği olduğu ve oyuncunun ilk teklifi kabul ettiği belirtildi. İki takımın şu günlerde pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edilirken oyuncunun Inter'e gitme nedeninin 5'li orta sahanın solu dahil bir çok farklı mevkiide kullanılabilmesi olduğunun altı çiziliyor.

Savunma oyuncusu olmasına rağmen ciddi gol katkısı da sağlayabilen 35 yaşındaki solak Aleksandar Kolarov, Roma'da geçen sezon 42 maça çıkmış, 7 gol 4 asistle oynamıştı.