İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8158
  • EURO
    7,4344
  • ALTIN
    380.418
  • BIST100
    103024
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aleksandar Kolarov, Roma'da teknik ekipte kalmak istiyor
Spor

Aleksandar Kolarov, Roma'da teknik ekipte kalmak istiyor

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon transfer listesinde bulunan Aleksandar Kolarov ile ilgili Roma'da sıcak bir gelişme yaşandı. Kolarov, Roma'da idari ekipte yer almak istiyor

24 Mayıs 2020 Pazar 20:20 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 20:20
ABONE OL

Roma'nın deneyimli sol beki Aleksandar Kolarov'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin transfer radarında olan Kolarov, Sarı-Lacivertli kulübün kapısından dönmüştü.

İtalyan basınında yer alan habere göre Kolarov, profesyonel futbolculuk hayatını sonlandırdıktan sonra Roma'da idari ekipte yer almak istiyor.

Sırp oyuncunun kontratı, bu sezon belirli maç sayısına ulaşması halinde 2022'ye kadar uzayacak.

34 yaşındaki futbolcu İtalyan kulübünde toplam 122 maçta süre aldı ve 18 gol atıp 20 de asist yaptı.

(Ajansspor)

İETT otobüsü ile sulama tankeri çarpıştı: 9 kişi yaralandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.