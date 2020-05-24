24 Mayıs 2020 Pazar 20:20 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 20:20

Roma'nın deneyimli sol beki Aleksandar Kolarov'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin transfer radarında olan Kolarov, Sarı-Lacivertli kulübün kapısından dönmüştü.

İtalyan basınında yer alan habere göre Kolarov, profesyonel futbolculuk hayatını sonlandırdıktan sonra Roma'da idari ekipte yer almak istiyor.

Sırp oyuncunun kontratı, bu sezon belirli maç sayısına ulaşması halinde 2022'ye kadar uzayacak.

34 yaşındaki futbolcu İtalyan kulübünde toplam 122 maçta süre aldı ve 18 gol atıp 20 de asist yaptı.

(Ajansspor)