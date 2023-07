Aleksandar Stankovic: İdolüm Hakan Çalhanoğlu

Inter'in 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksandar Stankovic, kendisine Hakan Çalhanoğlu'nu örnek aldığını söyledi.

Inter TV'ye konuşan genç futbolcu, altyapısında forma giydiği Inter'in A takımıyla yeni sezon öncesi hazırlık kampında yer almasının kendisi için harika bir fırsat olduğunu belirterek, "Sahadaki şampiyon futbolculardan ve bana her zaman yardım eden teknik direktörden her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Benim için referans oyuncu Hakan Çalhanoğlu. Onun gibi kaliteli bir futbolcunun sakinliğini ve şut özelliğini almaya çalışıyorum. Kendisi bu pozisyondaki her genç futbolcu gibi benim de referans aldığım birisi." ifadelerini kullandı.

Inter'in efsane futbocularından Dejan Stankovic'in oğlu olan Aleksandar Stankovic, "Babanın hangi özelliğini almak isterdin?" sorusuna ise "Her şeyini demek isterdim ama gerçekten bir seçim yapmam gerekirse şut atmadaki başarısını derim" diyerek yanıt verdi.