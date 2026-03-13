Aleksandar Stanojevic: Başından beri biliyorduk

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Fenerbahçe karşısında elde ettikleri galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Sırp teknik adam, maç boyunca galibiyete inandıklarını vurguladı.

"İNANCIN GETİRDİĞİ BİR GALİBİYET"

Karşılaşmayı değerlendiren Stanojevic, takımının sahadaki inancının sonuca yansıdığını söyledi:

"İnancın getirdiği bir galibiyet bu."

"BAŞINDAN BERİ GALİBİYET OLACAĞINI BİLİYORDUK"

İkinci golün ardından galibiyetten emin olduğunu ifade eden Stanojevic, "İkinci golün ardından tamamen galibiyet alacağımızı hissettim. Açıkçası başından beri biz galibiyet olacağını biliyorduk." dedi.