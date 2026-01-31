İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2026 Pazar / 14 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aleksandar Stanojevic: Bazı değişikliklere ihtiyacımız var
Spor

Aleksandar Stanojevic: Bazı değişikliklere ihtiyacımız var

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Göztepe maçında net pozisyonlar bulmalarına rağmen bunları değerlendiremediklerini söyledi.

AA31 Ocak 2026 Cumartesi 23:14 - Güncelleme:
Aleksandar Stanojevic: Bazı değişikliklere ihtiyacımız var
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, net şanslar bulduklarını ancak gole çeviremediklerini belirterek, "Bazı değişikliklere ihtiyacımız var. Bu problemleri çözebilmek için çalışıyoruz." dedi.

Stanojevic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarının sonunda yedikleri 2. golle geri düştüklerini ve işlerinin çok zorlaştırdığını söyledi.

İkinci yarıda şanslar buldukların ancak değerlendiremediklerini aktaran Stanojevic, "Net şanslar bulduk. Fakat bunları gole çeviremedik. Bazı değişikliklere ihtiyacımız var. Bu problemleri çözebilmek için çalışıyoruz." dedi.

Daha bitirici olmaya ihtiyaçları olduğunu ifade eden Stanojevic, şöyle devam etti:

"Bunları çözebileceğimize inanıyorum çünkü bu dönemde aslında iyi şanslar da yakaladık. Son maçlarda mesela böyle çok şanslar yakalayamadık. Önümüzdeki maçlarda da gelecekte de çözümleri aramaya devam edeceğiz. Bunlar için çalışacağız. Ben buna inanıyorum. Yüzde yüz çözüm bulacağız."

ÖNERİLEN VİDEO

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.