Aleksandar Stanojevic: Biz savaşmaya devam edeceğiz

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında iyi oynadıklarını belirterek, "Matematiksel olarak şansımız devam ediyor, savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Bugün kazanacak şanslar yakaladık. Beraberlik sonucundan mutlu değiliz. Genel anlamda çok iyi bir maç oynadık. Özellikle ilk yarı önemli şanslar yakaladık. Bu şansları değerlendiremedik. Futbolcularıma da söyledim, matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Biz savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.