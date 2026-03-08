İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2026 Pazar / 20 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aleksandar Stanojevic: Biz savaşmaya devam edeceğiz
Spor

Aleksandar Stanojevic: Biz savaşmaya devam edeceğiz

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Aleksandar Stanojevic maç sonu açıklamalarda bulundu.

IHA8 Mart 2026 Pazar 16:42 - Güncelleme:
Aleksandar Stanojevic: Biz savaşmaya devam edeceğiz
ABONE OL

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında iyi oynadıklarını belirterek, "Matematiksel olarak şansımız devam ediyor, savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Bugün kazanacak şanslar yakaladık. Beraberlik sonucundan mutlu değiliz. Genel anlamda çok iyi bir maç oynadık. Özellikle ilk yarı önemli şanslar yakaladık. Bu şansları değerlendiremedik. Futbolcularıma da söyledim, matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Biz savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail F-35'i İran savaş uçağını düşürdü: İşte o anlar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.