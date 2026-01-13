İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1617
  • EURO
    50,3799
  • ALTIN
    6407.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aleksandar Stanojevic: Hak edilmiş bir sonuç
Spor

Aleksandar Stanojevic: Hak edilmiş bir sonuç

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmaları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA13 Ocak 2026 Salı 16:17 - Güncelleme:
Aleksandar Stanojevic: Hak edilmiş bir sonuç
ABONE OL

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmalarının hak edilmiş bir sonuç olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "İyi bir maçtı aslında. Çok şans yakaladığımızı düşünüyorum. Hatta belki de 1-2 fazla gol atabilirdik. Ama olmadı. Alanya da şanslar buldu. Bence maçın sonucu beraberlik. Hak edilmiş bir sonuç" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.