İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2026 Cumartesi / 6 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aleksandar Stanojevic: Konsantrasyon kaybından dolayı goller yedik
Spor

Aleksandar Stanojevic: Konsantrasyon kaybından dolayı goller yedik

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Galatasaray maçının ikinci yarısında konsantrasyon kaybından dolayı goller yediklerini söyledi.

AA24 Ocak 2026 Cumartesi 23:18 - Güncelleme:
Aleksandar Stanojevic: Konsantrasyon kaybından dolayı goller yedik
ABONE OL

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 3-1 kaybettikleri Galatasaray maçının ikinci yarısında konsantrasyon kaybından dolayı goller yediklerini söyledi.

Sırp teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin ilk yarısında iyi performans sergilediklerini dile getiren Stanojevic, "Bugünkü maçta her şeyimizi verdik. Çalıştık, planlarımız da vardı. İkinci yarıda konsantrasyon kaybından dolayı iki gol yedik. Galatasaray da kalitesini gösterdi. O iki golden sonra maçı bitirdiler. Şu anda doğru yoldayız. Gelecek maçları düşünüyoruz. Bundan sonra daha fazla seviyemizde takımlara karşı oynayacağız. Gelecekteki sonuçlar için umutluyum." diye konuştu.

Santrfor eksikliği çektiklerini aktaran 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Takımda kesinlikle bir golcü eksikliği var. David Datro Fofana, sözleşmesindeki bir opsiyondan dolayı aramızdan ayrılmak zorunda kaldı. Kulüp de bu konuda hiçbir şey yapamadı. Bir forvet arayışı içindeyiz. Ancak bunu yaparken acele etmiyoruz. Transfer dönemi uzun ve yanlış karar vermek istemiyoruz. Eğer elimde bir santrfor veya başka oyuncular olsa işim çok daha kolaylaşırdı." dedi.

Aleksandar Stanojevic, santrfor haricinde de oyuncu alacaklarına değinerek, "Daha çok oyuncuya ihtiyacım var. Kulübün de transfer hakkında bir planı var. Yakında umarım yeni oyuncular aramıza katılacak. Ancak ikinci yarıdaki konsatrasyon eksikliği bir bahane olamaz. Bu konuyu transferlerle açıklayamayız. Burada tamamen bizim hatamız var. Her şey elimizdeydi. Biraz daha maçta kalabilseydik böyle olmayacaktı. O yüzden bahane aramıyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Beykoz'da İETT faciası: Otobüsler kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.