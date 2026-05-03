  • Aleksandar Stanojevic: Matematiksel olarak 1 hafta daha hayattayız
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Karagümrük'te Aleksandar Stanojevic, açıklamalarda bulundu.

IHA3 Mayıs 2026 Pazar 23:51
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Gençlerbirliği galibiyeti sonrası, "Matematiksel olarak 1 hafta daha hayattayız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Kazandığımız için mutluyuz. Fakat burada hoca olduğum dönem boyunca en kötü maçımızı oynadığımızı söyleyebilirim. Ayrıca şanslı bir günümüzdeydik. Kalecimiz Ivo Grbic'in bizi birçok pozisyonda kurtardığını söyleyebilirim. Oyuncularım bugün, yürekten ve iyi bir enerjiyle oynadı. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Geride kalan birçok maçta kazanmayı hakkettiğimiz fakat şanssız olduğumuz için kaybettiğimiz maçlar oldu. Bugün de şans bizden yanaydı. Matematiksel olarak 1 hafta daha hayattayız" diye konuştu.

"SON ANA KADAR MÜCADELE ETMEK BİR KÜLTÜRDÜR"

Oyuncularını motive etme kaynağının sorulması üzerine Stanojevic, "Kendimize, kulübe ve taraftarlarımıza saygı göstermemiz gerekiyor. Son ana kadar mücadele etmek bir kültürdür. Bu da bizim kültürümüz. Devre arasında oyuncularıma nasıl oynadığımız önemli değil, önemli olan ligde kalmamız dedim. İnsanların gözünde belki düşmüş olabilir ama matematiksel olarak hala ligden düşmedik. Oyuncularımı da bu şekilde motive ediyorum" şeklinde cevap verdi.

