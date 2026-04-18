  • Aleksandar Stanojevic: Öne geçtik fakat skoru koruyamadık
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Eyüpspor karşısında öne geçmelerine rağmen skoru koruyamadıklarını söyledi.

IHA18 Nisan 2026 Cumartesi 17:25 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, maçı kazanacak yeterli mücadeleyi sahaya yansıtamadıklarını dile getirerek, "Çok üzgünüm. Genel olarak sezon boyunca sakatlıklar ve şanssızlıklarla uğraştığımızı söyleyebilirim. Bugün müsabakada öne geçtik fakat skoru koruyamadık. Golleri yedikten sonra rakip kalede pozisyon bulduğumuzu da söyleyemem. Güçlü kalmamız gerekiyor. Güçlü ve köklü bir kulübe sahibiz ve bu sebepten dolayı mutluyum. Gelecek sezon için çalışmamız gerekiyor. Bu sezon da kalan maçlarımızda mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

