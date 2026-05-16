  • Aleksandar Stanojevic: Seneye güçlü bir takım kuracağız
Aleksandar Stanojevic: Seneye güçlü bir takım kuracağız

Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1 yenen Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, değerlendirmelerde bulundu.

AA16 Mayıs 2026 Cumartesi 20:45 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, gelecek sezon için daha güçlü bir takım kuracaklarını söyledi.

Aleksandar Stanojevic, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendileri için önemli olan bir maçı kazandıklarını belirten Stanojevic, "Taraftarlarımıza gelecek sezon için mesaj göndermek istiyorduk. Bu takımın ciddi bir ekip olduğunu göstermek istiyorduk. Bugün iyi bir takımla sahaya çıktık. Seneye güçlü bir takım kuracağız. Bugün sonuna kadar mücadele ettik. Taraftarlarımız gelecek sene bize inansınlar." ifadelerini kullandı.

Stanojevic, sezon içerisinde bazı maçlarda hayal kırıklığı yaşadıklarını aktararak, "ikas Eyüpspor maçında hayal kırıklığı yaşadım. Bizim için önemli bir maçtı. Orada daha iyi sonuç alsak farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Bu sezon takım, çok fazla problem yaşadı. Çok fazla sakatlık yaşadık. Kazanmayı hak ettiğimiz maçlar vardı ama onları kazanamadık. Seneye daha iyi bir takım kuracağımızın sözünü veriyorum." şeklinde konuştu.

