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Spor

Aleksander Ceferin: Türkiye ve İstanbul'la ilgili çok planımız var

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi A Milli Takım ve İstanbul'la ilgili konuştu.

11 Haziran 2021 Cuma 22:58 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 22:58
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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, A Milli Takım ve İstanbul hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Aleksander Ceferin, EURO 2020 ile ilgili olarak "EURO 2020'yi ertelemek zorunda kaldığımız için üzüldük. Sonunda heyecanla beklediğimiz turnuvaya kavuştuk" dedi.

Ceferin, Türk Milli Takımı hakkında "Türk Milli Takımı oldukça güçlü. Çok güçlü defansınız var. Eskiden hücumunuz güçlü olurdu, şimdi defansınız da iyi. Türkiye kesinlikle hafife alınmamalı Skor tahmini yapamam." açıklamasını yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul'dan alınmasıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Ceferin "Türkiye ve İstanbul'la ilgili çok planımız var. Büyük maçlara İstanbul ev sahipliği yapacak. Ancak şimdiden açıklamamız doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

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