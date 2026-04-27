İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2026 Pazartesi / 11 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0281
  • EURO
    52,9121
  • ALTIN
    6807.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Spor

Aleksander Ceferin'den İtalya için beklenmedik karar

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İtalya Futbol Federasyonu'nun kayyuma devredilmesi durumunda İtalyan kulüplerini UEFA turnuvalarından men edecek ve EURO 2032 ev sahipliğini İtalya'dan geri alacak.

HABER MERKEZİ27 Nisan 2026 Pazartesi 12:38
ABONE OL

Üst üste 3. kez Dünya Kupası'na gidememesi sonrası kriz yaşayan İtalyan futbolcu için yeni bir iddia gündeme geldi.

Corriere della Sera'da yer alan habere göre, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İtalya Futbol Federasyonu'nun kayyuma devredilmesi durumunda İtalyan kulüplerini UEFA turnuvalarından men edecek.

Ceferin, ayrıca EURO 2032 ev sahipliğini İtalya'dan geri alacak.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanlığı ile birlikte UEFA Asbaşkanı görevlerini yürüten Gabriele Gravina, milli takımın Dünya Kupası'na gidememesinin ardından İtalya'da federasyon başkanlığı görevinden ayrılmıştı.

EURO2032 EV SAHİPLERİ

2032'deki Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türkiye ile birlikte İtalya ev sahipliği yapacak.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.