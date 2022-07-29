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Spor

Aleksandr Mikhailov: Taraftarın bizi alkışlamasına sevindik

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Konyaspor'a 3-0 yenilen BATE Borisov'da teknik direktör Aleksandr Mikhailov, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA29 Temmuz 2022 Cuma 00:01 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Arabam.com Konyaspor'a 2-0 yenilerek elenen BATE Borisov'da teknik direktör Aleksandr Mikhailov, yeşil-beyazlı taraftarların takımını alkışlamasına şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Mikhailov, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının iki karşılaşmada da iyi mücadele ettiğini belirtti.

Konyaspor'un ilk maçtaki skor avantajıyla sahaya çıktığını anımsatan Mikhailov, yeşil-beyazlıların iyi oyunuyla 2 gol bularak turu geçtiğini kaydetti.

Mikhailov, oyun içinde 5 oyuncu değişikliği hakkını da kullandığını, bunlardan 3'ünü sakatlık nedeniyle gerçekleştirdiğini vurguladı.

Maç sonunda takımının tribünlerce alkışlanmasına ilişkin ise Mikhailov, "İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Taraftarın bizi, rakip takımı alkışlamasına açıkçası sevindik. Oyunu beğenmelerine sevindik." diye konuştu.

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